Polizei : Im Streifenwagen über die Grenze

Wenn die Polizei in der Stadt Guben ein Verbrechen aufklären wollte, was das früher besonders schwierig. Denn Guben liegt an der Grenze zwischen Deutschland und dem Land Polen. Die Polizistinnen und Polizisten dort sprechen also verschiedene Sprachen und konnten sich nicht gegenseitig informieren.

Inzwischen ist dort aber ein deutsch-polnisches Team unterwegs. Die deutschen Polizisten im Team lernen Polnisch, die polnischen Deutsch. Sogar Verfolgungsfahrten sind nun einfacher: «Der normale Streifenwagen müsste an der Grenze abbrechen, wir können hinterherfahren und ermitteln», erklärt ein deutscher Polizist. Die Zusammenarbeit hatte Anfang des ...

