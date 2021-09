Energie : Im Turm Wärme aufbewahren

In einer Thermosflasche bleibt Tee lange warm. Das ist praktisch. Allerdings reicht die Menge nur für ein paar Tassen. Eine Art Thermosflasche in supergroß wird derzeit in der Stadt Rostock in Norddeutschland gebaut.

Mehr als 45 Millionen Liter Wasser passen in diesen Wärmespeicher hinein. Er soll warmes Wasser für die ganze Stadt bereit halten, wenn er fertig ist. Zugleich wird damit ein Problem mit der Aufbewahrung von Energie gelöst. Bisher erzeugen Kraftwerke Strom und Wärme für Rostock unter anderem aus den Rohstoffen Gas und Kohle. Aber auch Sonne und Wind l...

