Klima : In der Arktis war es richtig heiß

Wenn wir uns die Arktis vorstellen, dann denken wir oft an Kälte, mit Schnee und Eis. Doch im vergangenen Jahr war es in Sibirien richtig hochsommerlich. Im Juni war es dort an einem Tag sogar 38 Grad Celsius heiß!

So hohe Temperaturen hat man in der Gegend nördlich des Polarkreises noch nie gemessen. Das zu warme Wetter führte zu verheerenden Bränden in den Wäldern und schmelzendem Eis im Meer. Den traurigen Rekord bestätigte die Weltwetter-Organisation am Dienstag. Sie teilte mit, dass es 2020 noch weitere solcher Ereignisse gegeben hat. Auch am Südpol etwa wu...

