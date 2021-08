Unwetter : In Zelten für andere kochen

Auf dem Auto-Parkplatz stehen nun Zelte. Die sind eine Küche! Seit einigen Wochen kochen Helferinnen und Helfer jeden Tag in der Gemeinde Grafschaft tausende Portionen Essen und verteilen sie von dort. Denn in der Region am Fluss Ahr haben nach dem schlimmen Hochwasser noch nicht alle Gebiete wieder Strom und Wasser.

«Ich bin sehr dankbar, was man alles bekommt. Keiner muss hungern», sagte ein älterer Mann bei der Essensausgabe. Die wird vom dem Deutschen Roten Kreuz organisiert. Viele der Helfer sind Freiwillige. Sie haben sich zum Beispiel extra Urlaub genommen, um sich um die Menschen in den Hochwassergebieten zu kümmern. Weil zum Beispiel der Urlaub zu Ende is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.