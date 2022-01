Olympia : Ins Dorf für die Olympischen Spiele

Eigentlich sollte die Vorfreude riesig sein. Doch die meisten Sportlerinnen und Sportler haben ein komisches Gefühl vor dem Start in der Olympischen Winterspiele in Peking. Gerade kommen sie in der chinesischen Hauptstadt in einem der drei olympischen Dörfern an. Dort wohnen die Sportler während der Spiele, die Ende nächster Woche beginnen.

In einem olympischen Dorf treffen Athletinnen und Athleten aus aller Welt aufeinander. Sie tauschen sich aus und feiern gemeinsam ihre Erfolge. So war das jedenfalls früher. Doch große Sportveranstaltungen machen seit Corona nicht mehr so viel Spaß. So geht das nicht nur dem Publikum, sondern auch den Sportlern. In Peking fiel auch die Begrüßungsfeier...

