Gesellschaft : Instrumente für Linkshänder

Wusstest du, dass für Linkshänder extra Instrumente gebaut werden? Das gilt vor allem für Gitarren. Es gibt jedoch zum Beispiel auch spezielle Geigen und Blockflöten.

Das hat einen Grund: Eine Hand ist im Normalfall unsere stärkere und geschicktere. Bei Rechtshändern die rechte, bei Linkshändern die linke. Das ist so angeboren. Will man Gitarre spielen, greift man mit einer Hand die Saiten, mit der anderen schlägt man sie an. Für Linkshänder kann das mit einer gewöhnlichen Gitarre schwieriger sein. Trotzdem machen ...

