Haushalt : Kalt duschen in Russland

Warmes Wasser zum Duschen ist für uns selbstverständlich. Auch in Russland ist das so, allerdings nicht im ganzen Jahr.

Denn jeden Sommer kommt dort an einigen Tagen nur kaltes Wasser aus dem Hahn. Das ist in den meisten Wohnungen so. Der Grund ist, dass in dieser Zeit die Wasserrohre auf Schäden untersucht werden. In anderen Ländern geht das aber auch, ohne das warme Wasser abzustellen. Einige Menschen in Russland ärgern sich deshalb über die kalten Duschen. Andere n...

