Recht : Keiner darf Kinder schlagen!

Seit mehr als 20 Jahren steht es im Gesetz: Gewalt gegen Kinder ist verboten. Daran soll jedes Jahr der Tag für gewaltfreie Erziehung erinnern. Er ist am 30. April.

Kinder dürfen nicht geschlagen werden. Von niemandem, auch nicht von den Eltern! Das steht so in den Gesetzen von Deutschland. Trotzdem passiert das. Hier erfährst du mehr zu dem Thema. Und was du tun kannst, wenn du Gewalt erlebst. Wo ist geregelt, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen? Das steht seit mehr als 20 Jahren im Bürgerlichen Gesetzbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.