Medien : Kinder besser im Internet schützen

Geheimnisvoll sieht die Box in dem Computerspiel aus. Was darin wohl schlummert? Um hineinschauen zu können, gibt es oft verschiedene Möglichkeiten. Man kann es sich etwa durch Leistung verdienen. Zum Vorschein kommen dann zum Beispiel Gegenstände, die in dem Computerspiel benutzt werden können.

Solche Boxen oder Kisten werden Lootboxen genannt. Loot ist englisch und bedeutet Beute. Viele Experten finden so etwas problematisch. Nämlich dann, wenn man mit echtem Geld bezahlen muss oder kann, um die Kiste zu öffnen. Denn das kann schnell teuer werden. Davor und vor anderen Dingen im Internet sollen Kinder und Jugendliche besser geschützt werden...

