Musik : Kinder im Konzertsaal: «Eigentlich ganz cool»

Auf den Stühlen im großen Konzertsaal sitzen oft Menschen mit grauen Haaren. Gerade ältere Menschen kommen gerne zum Musikhören in die Elbphilharmonie in Hamburg. Am Montagvormittag war das anders! Da wurde ein Konzert nur für Kinder aus fünften und sechsten Klassen mehrerer Schulen der Stadt gespielt.

Die Schülerinnen und Schüler hörten ein Musikstück zu dem berühmten Roman «Emil und die Detektive» von Erich Kästner. Gespielt wurde es von einem Blasorchester. Die elf Jahre alte Josie erzählte hinterher: «Ich fand es toll, es hat viel Spaß gemacht, mal was Neues zu erleben.» Frederic fügte hinzu: «Ich fand's eigentlich ganz cool.» Besonders beeindru...

