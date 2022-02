Bundesregierung : Klar machen, wo Deutschland steht

Steht zu uns und helft uns! Das fordern eine Menge Menschen in der Ukraine, unter anderem von Deutschland. Denn beide Länder sind Verbündete. Die Ukraine fühlt sich bedroht, und zwar vom Nachbar Russland. Russland soll 100 000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine geschickt haben. Manche sagen, das Land will nur drohen. Andere machen sich Sorgen, dass Russland die Ukraine angreifen könnte.

In diesem Konflikt will die Ukraine Hilfe von anderen Ländern. Sie wünscht sich zum Beispiel Waffen, um sich bei einem Angriff zu verteidigen. Die Ukraine findet: Deutschland könnte mehr tun, um das Land zu unterstützen. Am Montag reiste die deutsche Außenministerin in die Ukraine. Annalena Baerbock will dort unter anderem mit Politikern sprechen. Be...

