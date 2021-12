Tiere : Klein, aber oho!

Dackel, jede Menge Dackel! Die Tiere waren am Sonntag in einem Park in der britischen Hauptstadt London unterwegs. Viele von ihnen trugen weihnachtliche Kostüme. Besitzer und Besitzerinnen von Hunden dieser Rasse trafen sich dort zu einem gemeinsamen Spaziergang.

Dackel erkennt man gut an ihren langen Körpern und den kurzen Beinen. Allerdings sollte man die kleinen Hunde nicht unterschätzen. Es sind Jagdhunde, die dazu gezüchtet wurden, in die Bauten von anderen Tieren zu kriechen, um sie aufzuscheuchen. Dazu eignet sich ihre Körperform gut. Und auch wenn sie klein sind: Dackel gelten als mutige und entschlosse...

