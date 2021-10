Freizeit : Klettern am Wolkenkratzer

Wer Höhenangst hat, bekommt schon beim Weiterlesen einen Schreck. In der Stadt New York können Kletterfans bald an einem Wolkenkratzer über Stufen einen kleinen Teil der Außenwand hochsteigen. Und zwar in einer Höhe von mehr als 360 Meter! Gesichert wird man dabei unter anderem mit Seilen.

Oben angelangt, kann man sich hinauslehnen und den Blick über New York genießen - wenn man sich traut. Der ganze Spaß ist allerdings nicht günstig. Er kostet etwa 160 Euro....

