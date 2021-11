Essen & Trinken : Knolliger Riese

Eine Kartoffel passt oft gut in eine Hand. Für diese hier braucht man aber beinahe Riesen-Hände, so groß ist sie. Außerdem wiegt sie fast acht Kilogramm! Im Supermarkt wären das mehrere Beutel Kartoffeln.

Entdeckt wurde die Riesenkartoffel nur zufällig. Ein Mann fand sie bei der Arbeit in seinem Garten in Neuseeland. Er erzählte Reportern: «Die Spatengabel war da plötzlich drin und ich habe das Ding rausgezogen und dachte nur: Was um alles in der Welt ist das denn?» Jetzt könnte es sein, dass die Kartoffel sogar in ein Buch für Weltrekorde aufgenommen w...

