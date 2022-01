Leute : Kochen lernen in der Schule

In der Schule stehen meist die Fächer Mathe, Deutsch, Kunst oder Sport auf dem Stundenplan. Andere alltäglichere Sachen könnten Kinder aber auch gut auf das Leben vorbereiten, findet der Fernseh-Koch Steffen Henssler. Er sagt: «Das ganze Thema Ernährung müsste in der Schule viel größer gespielt werden.» Damit meint er: Kochen könnte auch ein Fach in der Schule sein.

«Die Eltern bringen es den Kindern nicht bei, weil sie selber mit tausend Dingen beschäftigt sind», sagt er. Deswegen sollten Kinder es in der Schule lernen. Das sei auch für ihre Gesundheit wichtig. Denn: Wer Essen zubereiten kann, der weiß vielleicht auch besser, wie man sich gesund ernährt....

