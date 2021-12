Handball : Köpfe frei kriegen und wieder gewinnen

Ihr Spiel gegen Dänemark haben die deutschen Handballerinnen am Sonntag verloren. Trotzdem stehen sie im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft!

«Jetzt heißt es: Köpfe frei kriegen und voller Fokus auf Spanien», sagte der Bundestrainer nach dem Spiel. Spanien ist Gastgeber der WM und auch Gegner der Deutschen im Viertelfinale. Das steht am Dienstag an. Bisher lief es für die deutschen Handballerinnen sehr gut in dem Turnier. Die Niederlage gegen Dänemark war das erste verlorene Spiel. Desweg...

