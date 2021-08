Natur : Koralle an Land?

Mit seinen lilafarbenen, verzweigten Armen könnte man denken, dieser Pilz würde eigentlich ins Wasser gehören. Denn er sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als wäre er eine Koralle. Diese Nesseltiere leben im Meer.

Dank dieser Ähnlichkeit ist der Pilz auch an seinen Namen gekommen: blauviolette Wiesenkoralle. Den Pilz auf dem Foto hatte eine Familie im Bundesland Bayern auf einer ihrer Blumenwiesen entdeckt. Dieser Fund war etwas Besonderes. Der Pilz sei inzwischen selten geworden in Europa, sagt ein Experte. In Bayern ist die blauviolette Wiesenkoralle sogar vo...

