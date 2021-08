Gesellschaft : Krach machen im Tempel

Psst, leise bitte! Wollen Leute bei uns etwa eine berühmte Kirche besichtigen, sollen sie möglichst keinen Lärm machen. Stille ist typisch für solche Orte.

Das Gegenteil ist in einem buddhistischen Tempel auf der Insel Phuket in Thailand der Fall. Das Land liegt in Asien. Im prächtigen Tempel Wat Chalong knallt es jeden Tag wie bei uns an Silvester! Denn die Gläubigen kaufen Feuerwerkskörper und lassen sie dann von einem Mitarbeiter des Tempels in einen Stein-Ofen werfen. Die Explosion macht großen Krach...

