Buntes : Kräftige Maschinen

So eine Dampfwolke sieht leicht und luftig aus. Doch Dampf kann mächtig Kraft entfalten. Mit seiner Hilfe kann Holz zerkleinert werden, sogar Steine! Berühmt sind auch die Dampfloks, die Bahnwaggons ziehen. Im Alltag sind solche Dampfmaschinen aber in der Regel längst von neuerer Technik abgelöst worden.

Trotzdem haben die alten Maschinen noch jede Menge Fans. Einige von ihnen trafen sich am Wochenende im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in einem Museum. Dort wurden viele Dampfmaschinen gezeigt, die den Menschen früher etwa in der Landwirtschaft viel schwere Arbeit abnahmen oder beim Transport halfen....

