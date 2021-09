Tiere : Krokodil-Kinder sorgen für Aufregung

Es ist eine Entdeckung, die viele Fachleute begeistert: Im Land Kambodscha in Asien wurden acht Krokodil-Kinder gefunden. Sie gehören zu der vom Aussterben bedrohten Art der Siam-Krokodile. Die Tiere sind also ziemlich selten und dass in freier Wildbahn Nachwuchs gefunden wurde, ist etwas sehr Besonderes.

Schon lange haben Forscher Ausschau nach jungen Siam-Krokodilen gehalten. Bis zur Entdeckung brauchten sie aber Geduld. «Dann kam der aufregende Moment, als jemand aus unserem Team zum ersten Mal das Schimmern der Augen von Krokodiljungen entdeckt hat», erzählt einer der Forscher. In dem Land leben nur noch wenige Hundert Siam-Krokodile, schätzen Fach...

