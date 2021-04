Kunst : Kunst von Zeitgenossen

Farbige Kreise und Rechtecke an den Wänden oder ein 3D-Bild mit bunten Furchen: Solche Kunst wird gerade in der spanischen Stadt Madrid gezeigt. Denn dort findet eine Messe für zeitgenössische Kunst statt. Aber was für Kunst ist damit gemeint?

Vielleicht kennst du den Begriff Zeitgenosse? Ein Zeitgenosse von dir wäre jemand, der zur selben Zeit lebt wie du. Auch zeitgenössische Kunst stammt also aus der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Allerdings sollte man diese Zeitangabe nicht allzu genau nehmen. Denn als zeitgenössische Kunst wird auch Kunst bezeichnet, die beispielsweise schon 20 J...

