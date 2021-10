Schiffbau : Kurz zurück im Heimathafen

Sechs Jahre hat es gedauert, bis das Segelschiff «Gorch Fock» wieder in seinen Heimathafen zurückgekehrt ist. Dabei war es nicht etwa so lang auf Weltreise unterwegs. Das alte Schiff musste stattdessen wieder in Schuss gebracht werden. Man sagt auch: Es wurde saniert.

Jetzt ist das Schiff wieder zu Hause in der Stadt Kiel an der Ostsee. Doch lange wird es nicht bleiben. Denn die «Gorch Fock» ist ein Schulschiff der Marine. Das ist ein Teil der Bundeswehr. Leute, die Offizier oder Offizierin bei der Marine werden wollen, fahren eine Weile gemeinsam auf dem Schiff, um etwas über die Seefahrt zu lernen. Rund um die «G...

