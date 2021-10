Schifffahrt : Kurzer Flug für ein Schiff

Alle Schiffe fliegen hoch! Im Spiel wäre dieser Satz natürlich falsch. Da müssen die Arme unten bleiben. Schließlich schwimmen Schiffe im Wasser und fliegen nicht.

Am Sonntag schaffte es eines aber doch in die Luft. Es heißt Moornixe und war vor drei Monaten weggeschwemmt worden, als es im Westen von Deutschland große Überschwemmungen gab. Mit einem Kran wurde die 18 Meter lange Moorhexe nun aus dem Wasser geholt, in die Luft gehoben und auf einen Laster gesetzt. Es war also nur ein kurzer Flug. Dabei zeigte si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.