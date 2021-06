Agrar : Landwirte hoffen auf gute Ernte

Scheint die Sonne oder gibt es Regen? Das fragt man sich zum Beispiel, wenn man zum Badesee möchte. Aber auch Landwirte interessiert, wie das Wetter wird. Aber nicht aus Spaß. Es spielt eine wichtige Rolle für ihre Ernte. Wenn es etwa zu wenig regnet, können viele Pflanzen Schaden nehmen. Landwirte können dann zum Beispiel nicht so viel Getreide ernten. Sie verdienen also weniger Geld.

In diesem Jahr war die Regen-Menge in den meisten Teilen Deutschlands bisher ausreichend, sagt ein Fachmann. Deswegen hoffen die Bauern, dass ihre Ernte nicht schlecht ausfällt. Nur in Teilen Ostdeutschlands sei es zu trocken. Doch nicht nur das Wetter spielt eine Rolle für die Menge, die Bauern in Deutschland insgesamt ernten. Sondern auch, auf wie v...

