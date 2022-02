Vulkane : Lava in die Höhe spucken

Heiße, rot glühende Lava spritzt aus dem Krater und fließt den Vulkan hinunter. Über ihm hängt eine riesige Aschewolke in der Luft.

So ein Vulkanausbruch ist ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Am Donnerstagabend konnte man es auf der italienischen Insel Sizilien beobachten. Dort brach der Ätna aus. Das passiert häufig. Oft sorgt dann die Asche in den umliegenden Dörfern und Städten für Ärger. Der Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. Seine Form und seine Höhe verändern sich...

