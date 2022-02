Brauchtum : Leute wecken und Krawatten abschneiden

Bunte Kostüme und laute Musik: In einigen Städten in Deutschland ist am Donnerstag der Straßenkarneval gestartet. An diesem Tag wird Weiberfastnacht gefeiert.

Dann heißt es an manchen Orten: Keine Krawatte ist sicher! Es gehört zur Tradition, dass Frauen den Männern ihre Krawatten abschneiden. Pünktlich um 11.11 Uhr startete das Spektakel in Städten wie zum Beispiel Köln und Düsseldorf. In anderen Städten im Süden Deutschlands ging es schon früher los, in der Stadt Konstanz etwa. Dort zogen verkleidete Mens...

