Film : Liebe, Kampf und Tanz

Bestimmt bist du schon einmal zu einem Lied durch die Wohnung gehüpft und hast getanzt. Jetzt kommt ein Tanzfilm ins Kino, dessen Lieder du danach wahrscheinlich auch vor dich hin summen wirst.

In dem Musical «West Side Story» geht es um eine große, verbotene Liebe. Denn Tony und Maria gehören zu unterschiedlichen Banden, die sich gegenseitig bekriegen. Der Film spielt vor rund 60 Jahren in der Stadt New York im Land USA. Damals war die Stadt vom Krieg zerstört. Zwischen den zerstörten Häusern tragen die Banden ihre Kämpfe aus. Einer der Käm...

