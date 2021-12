Fußball : Lob für das Ende eines Fußball-Spiels

Die Entscheidung des Schiedsrichters war knallhart: härter als eine gelbe oder rote Karte, wie sie im Fußball häufiger gezeigt werden. Das Spiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück in der 3. Bundesliga wurde am Wochenende erst unterbrochen. Dann brach es der Schiedsrichter ganz ab, noch in der ersten Halbzeit.

Ein Zuschauer hatte sich extrem unsportlich verhalten. Die genaue Begründung für den Spielabbruch lautete: Rassismus. Damit ist gemeint, dass jemand schlecht behandelt wird, und zwar wegen seines Aussehens oder seiner Herkunft. In diesem Fall hatte jemand unter den Zuschauern den Osnabrücker Spieler Aaron Opoku mit Affenlauten angefeindet. Dem Spieler ...

