Musik : «Magische Fähigkeiten sind der Hammer»

Wer hat die meisten Fan-Sachen der Eiskönigin zu Hause? Wer liebt den Schnee auch sonst? Das haben wir die beiden Darstellerinnen von Elsa und Anna aus dem neuen Musical «Die Eiskönigin» gefragt.

Als animierte Figuren in den «Eiskönigin»-Filmen kennt sie fast jeder: Elsa, Anna und ihre Freunde. Doch bald stehen die Figuren auch auf der Bühne! Am 8. November geht in Hamburg das Musical «Die Eiskönigin» los. Wir haben mit Celena Pieper und Sabrina Weckerlin gesprochen. Sie spielen im Musical Anna und Elsa. Wie ist es, wenn man als Elsa magische ...

