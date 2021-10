Hochwasser : Mal an was anderes denken können

Die Menschen in den Flutgebieten haben Schlimmes erlebt: Bei dem starken Hochwasser im Sommer wurden ihre Orte zerstört. Häuser, Straßen, Geschäfte, Schulen, Kitas: All das ging kaputt. Vieles davon kann auch jetzt noch nicht wieder benutzt werden. Denn bis alles repariert ist, dauert es.

Viel Hochwasser gab es unter anderem in den Orten an der Ahr. Der Fluss fließt durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Allein in Rheinland-Pfalz waren in den Dörfern an der Ahr mehr als 2200 Kinder von der Flut betroffen. Damit sich Kinder und Jugendliche von diesem Erlebnis etwas erholen können, will die Regierung von Rheinlan...

