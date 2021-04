Parteien : Mal friedlich, mal zänkisch

Die einen entscheiden sich schnell und ohne viel Brimborium. Die anderen streiten sich tagelang. In der Frage, wer Kanzler-Kandidat ihrer Partei werden soll, gehen die Politiker sehr unterschiedlich vor.

«Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen», sagte der Politiker Robert Habeck am Montag. Und diese eine heißt Annalena Baerbock. Die Politikerin soll Kanzler-Kandidatin der Grünen werden. Die Grünen sind eine Partei, die sich unter anderem für den Klimaschutz stark macht. Bei den Grünen ist es seit Längerem so, dass es immer zwei Vor...

