Fernsehen : Mark Forster und Lena gewinnen wieder

Schon im vergangenen Jahr konnten sie sich freuen: Jetzt haben Lena Meyer-Landrut und Mark Forster wieder Preise gewonnen. Bei den Kids' Choice Awards wurden sie am Montagabend ausgezeichnet: Lena als Lieblings-Sängerin und Mark Forster für seinen Song «Übermorgen» als beliebtester Ohrwurm. Außerdem gewann er noch den Preis als Lieblings-Team als einer der Coaches in der Fernseh-Show «The Voice of Germany».

Wer diese Preise des Fernsehsenders Nickelodeon bekommt, entschieden übrigens Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer Online-Wahl. Als beliebtesten Fußballer wählten sie Toni Kroos aus. Tiktok-Star Younes Zarou zählte auch zu den Gewinnern. Er gewann in der Kategorie: Lieblings-Social-Media-Star....

