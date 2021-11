Motorsport : Max Verstappen vergrößert den Vorsprung

Manche finden: Das Rennen um die Weltmeisterschaft ist schon entschieden. Doch die Rennfahrer selbst und ihre Teams wollen davon nichts wissen. Es geht um die Formel 1. Der Wettbewerb besteht auch nicht nur aus einem Rennen, sondern aus mehreren. Vier stehen in dieser Saison noch aus.

In den letzten Jahren wurde Lewis Hamilton viermal nacheinander Weltmeister. Doch momentan ist er in der Rangliste nur Zweiter. In Führung liegt der Rennfahrer Max Verstappen. Auch am Sonntag kam er als Erster ins Ziel. «Wir geben alles, aber im Moment ist es nicht genug», gab Lewis Hamilton zu. Max Verstappen sagte: Es bleibt spannend bis zum Schluss!...

