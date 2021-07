Brände : Meterhohe Flammen

Die Feuerwehrleute im Land Türkei sind erschöpft. Seit Mittwoch kämpfen sie an unterschiedlichen Orten gegen meterhohe Flammen.

Dicke Rauchwolken hängen über zahlreichen Wäldern an der Küste des Mittelmeeres. Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, darunter sind auch viele, die dort Ferien machen. Die zahlreichen Brände sind ungewöhnlich. Am Freitagmorgen brannte es an mehr als 60 Orten gleichzeitig. Ein türkischer Politiker sagte: Normalweise treten solche Brände über...

