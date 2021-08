Wetter : Mini-Sommer am Samstag

Ein bisschen hat es sich zuletzt manchmal schon wie Herbst angefühlt. Dabei ist doch noch Sommer! Aber an manchen Tagen war es echt windig und an vielen Orten in Deutschland nicht gerade warm.

Am Wochenende aber wird es noch mal richtig sommerlich. Das gilt allerdings nur am Samstag, berichteten Wetter-Fachleute. Da kann es bis 29 Grad Celsius warm werden. Doch in der Nacht zum Sonntag kommen schon wieder Wolken. Dann kann es Gewitter und Schauer geben....

