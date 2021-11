Archäologie : Mischwesen aus Mensch und Tier

Pyramiden, Mumien und Hieroglyphen, dafür ist das Land Ägypten bekannt. Aus Ägypten kennt man auch Sphinx-Statuen. Dabei handelt es sich um Mischwesen. Das bedeutet: Der Kopf einer Sphinx ist menschlich und der Körper tierisch. Dabei kann es sich um einen Löwen oder einen Widder handeln.

Um so eine Sphinx rankt sich auch eine wichtige Legende. Sie besagt, dass sich eine Sphinx ein wahnsinnig kompliziertes Rätsel ausdachte. Wer die Antwort nicht wusste, wurde gefressen oder getötet. Zum Glück ist das nur eine Sage. Die Sphinx-Statuen in Ägypten sind natürlich nicht lebendig. Im Süden des Landes liegt eine Allee, an deren Seiten mehr a...

