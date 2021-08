Freizeit : Mit Brett und Paddel übers Wasser

Die einen baden und schwimmen, die anderen rudern und paddeln. Bei warmem Sommerwetter ist an und auf den Seen besonders viel los. Sehr beliebt ist momentan eine besondere Sportart auf dem Wasser: Stand-up-Paddling, oder kurz: SUP.

Beim SUP steht man auf einer Art Surfbrett. Das besteht aus Kunststoff und ist oft aufblasbar. Mit einem Paddel kommt man dann mit dem Brett vorwärts. Das sieht erst mal recht einfach aus, ist aber eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ständig muss man mit den Füßen und dem Rest des Körpers die Wellen auf dem Wasser ausgleichen. Klappt das nicht, lan...

