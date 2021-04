Religion : Mit dem Auto im Gottesdienst

Ostern ist für Christen das wichtigste Fest im Jahr. Dann möchten viele von ihnen gerne einen Gottesdienst besuchen. Wegen des Coronavirus ist das aber nicht überall wie sonst möglich. Deswegen haben sich an vielen Orten die Kirchen etwas einfallen lassen.

In Neuss in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gab es am Karfreitag einen Autokino-Gottesdienst. Die Gläubigen konnten dafür mit ihren Autos auf einen großen Platz fahren. «Wir haben eine große Bühne für Altar und Kanzel sowie eine Leinwand, damit alle etwas sehen können», sagte Pfarrer Sebastian Appelfeller. «Den Ton übertragen wir über das Autoradio di...

