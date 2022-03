Film : Mit der Kamera Schneeleoparden suchen

Drei Bären tollen einen Hang aus Geröll hinunter. Sie sind in einer menschenleeren Gegend unterwegs. Beinahe menschenleer jedenfalls. Denn der Naturfotograf Vincent Munier ist mit einem Team ins Land Tibet in Asien gefahren, um dort in der Einsamkeit Tiere zu beobachten und zu filmen.

Er stößt in den Bergen aber nicht nur auf Bären, Füchse, Yaks und etwa Hirsche. Weil das Team unendlich viel Geduld hat, sieht es schließlich auch das Tier, das dem Film seinen Namen gibt: einen Schneeleoparden. Diese großen Raubkatzen sind superselten! Weil man sie kaum zu sehen bekommt, nennen manche Leute sie auch die Geister der Berge. Wer tolle ...

