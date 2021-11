Tiere : Mit großem Geschrei in die Stadt

Die deutsche Hauptstadt Berlin ist ein beliebtes Ausflugsziel. Das gilt aber nicht nur für Menschen. «Die Stadt ist groß und wir haben viele Touristen, auch zweibeinige Gefiederte», sagte der Wildtier-Experte Derk Ehlert am Sonntag zu Reportern. Dazu gehörten vor allem die Krähen.

Einige der Vögel kommen nur in den Wintermonaten in die Stadt. Dort sei es nämlich etwas wärmer, sagt der Experte. Die Krähen finden mehr Schutzräume und mehr Nahrung. Sie räumen auf der Suche nach Futter schon mal einen Mülleimer aus. Allerdings verbringen viele Krähen nicht den ganzen Tag in der Stadt. «Frühmorgens fliegen viele Vögel an den Stadtr...

