Tiere : Mit Horn und Bart

Wusstest du, dass die Hörner von männlichen Steinböcken bis zu einem Meter lang werden können? Die Hörner der Weibchen sind dagegen kürzer und nach hinten gebogen. Sowohl bei den Männchen als auch den Weibchen wachsen die Hörner ein Leben lang. Die Tiere werfen sie also nicht ab wie ein Geweih.

Steinböcke gibt es sowohl in den Alpen als auch in den Bergen Zentralasiens, also zum Beispiel in Russland und der Mongolei. Man unterscheidet deswegen zwischen Alpensteinbock und Sibirischem Steinbock. Welches Tier man vor sich hat, kann man bei den Män...

