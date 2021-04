Tiere : Mit Lamas wandern gehen

Dass Hunde bei einem Spaziergang dabei sind, ist nichts Ungewöhnliches. Aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Lama? Oder einem Alpaka? Da gucken andere Spaziergänger sicher zweimal hin, wenn man ihnen begegnet.

Tatsächlich gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland die Möglichkeit, mit Lamas und Alpakas wandern zu gehen. Die Tiere seien sehr sanft und gutmütig. Sie lassen sich von Kindern und Erwachsenen führen. Gerade in der jetzigen Zeit wäre so ein Lama-Spaziergang zum Beispiel eine tolle Idee für einen Geburtstag....

