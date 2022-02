Skispringen : Mit Silber die Erste im deutschen Team

«Ich bin mega, mega glücklich und dankbar.» So freute sich die Skispringerin Katharina Althaus am Wochenende bei den Olympischen Winterspiele in China. Denn sie hatte eine Silbermedaille gewonnen, obwohl der Wind ihren Sprung von der Schanze störte. Sonst hätte es vielleicht sogar für Gold gereicht.

Nach dem ersten Durchgang im Wettbewerb lag Katharina Althaus noch ganz vorn. Die Sportlerin war von der Normalschanze 105,5 Meter weit geflogen. Danach kam sie 94 Meter weit. «Ich habe mich irgendwie geärgert und gefreut gleichzeitig, erzählte sie später noch. Für das deutsche Team bei den Winterspielen im Land China war die Silbermedaille von Kathar...

