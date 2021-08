Geschichte : Mit Städten buchstabieren

A wie Anton, B wie Bertha und C wie Cäsar. Vielleicht hast du schon mal Leute so buchstabieren gehört. Man macht das etwa am Telefon: So soll die andere Person genau verstehen, ob etwas zum Beispiel mit F oder V geschrieben wird. Schließlich kann das sehr ähnlich klingen.

Tatsächlich gibt es dafür ein festgelegtes Buchstabier-Alphabet. Es besteht aus vielen Vornamen, die meisten sind Männernamen. Das soll sich bald ändern. Das Deutsche Institut für Normung erarbeitet gerade eine neue Buchstabiertafel. Sie soll aus Städtenamen bestehen. Dann heißt es vielleicht: A wie Augsburg, B wie Berlin und C wie Cottbus. Noch ist d...

