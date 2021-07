Fußball : Mitfiebern mit den letzten vier Teams

Jetzt kämpfen nur noch vier Mannschaften um den Titel Fußball-Europameister! Im Halbfinale treten England gegen Dänemark an und Spanien gegen Italien. Denn diese Mannschaften haben ihre K.O.-Spiele am Wochenende gewonnen.

Die Engländer schossen dabei die meisten Tore: 4:0 ging es aus gegen die Ukraine. «Wir hoffen, dass es so weiter geht. Wir wollen nicht nur ins Halbfinale, wir wollen den großen Coup landen», sagte einer der Spieler. Schließlich findet das EM-Finale auf jeden Fall in England statt: im Wembley-Stadion in London. Doch da wollen auch andere hin. Der ital...

