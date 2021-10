Mode : Models mit Hut

Lange Röcke, einen Schal über den Schultern und einen runden Hut auf dem Kopf. So sahen viele Frauen auf dem Laufsteg bei einer Modenschau in dem Land Bolivien in Südamerika aus.

Die Models zeigten am Donnerstagabend traditionelle Kleider aus Südamerika. Manche der Kleider und Schmuckstücke sollen mehrere Tausend Euro wert sein. Die Modenschau war dazu gedacht, die Designer und Kunsthandwerker in der Stadt zu unterstützen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.