Umwelt : Müll sammeln für saubere Flüsse

In Flüssen schwimmt jede Menge Müll herum. Unter anderem liegt das daran, dass Menschen den Abfall einfach ins Wasser schmeißen. Am Wochenende machten Zehntausende Menschen in Deutschland und anderen Ländern in Europa bei einer Müll-Sammelaktion am Fluss Rhein und anderen Flüssen mit.

Mit Müllsammelzangen und Plastiksäcken sammelten sie viele Tonnen Müll ein. Die Müll-Sammelaktion am Rhein gibt es schon seit einigen Jahren. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass noch mehr Plastikmüll in die Meere gelangt. Das Wasser des Rheins zum Beispiel fließt am Ende in den Niederlanden in die Nordsee....

