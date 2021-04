Fußball : München gehört weiter zu den Gastgebern

Jetzt also doch! Bei der Fußball-EM im Sommer wird auch in Deutschland gespielt. Doch viele fragen sich: Dürfen bei dem großen Turnier trotz Corona Zuschauer in die Stadien kommen?

Vor Corona lief es bei großen Fußball-Turnieren meist so: Viele Tausend Zuschauer aus verschiedenen Ländern reisten von Stadion zu Stadion. Dort jubelten sie ihren Lieblingsmannschaften zu. An anderen Orten versammelten sich die Menschen vor großen Leinwänden, um sich die Spiele anzuschauen. Doch bei der Europameisterschaft (kurz: EM) in diesem Sommer...

