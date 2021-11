Ausstellungen : Nachts Autos fressen und Musik machen

Das Spielzeug erwacht zum Leben. Puppen und Teddys reden miteinander und erleben Abenteuer. Diese Idee steckt zum Beispiel hinter den «Toy Story»-Filmen. Auch das Puppentheater der Stadt Magdeburg im Osten von Deutschland hat diese Idee nun umgesetzt.

In einer Ausstellung zeigen eine Künstlerin und zwei Künstler, was das Spielzeug nachts im Kinderzimmer so anstellen könnte. So wird zum Beispiel im Puppenhaus Musik gemacht oder Motorrad gefahren. An anderer Stelle trägt ein T-Rex ein Spielzeugauto zwischen den Zähnen. Die Ausstellung öffnet am Freitag und ist bis Anfang April zu sehen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.