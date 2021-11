Tiere : Nachwuchs in der Eisbären-Höhle

Immerhin, ein bisschen Fell ist den kleinen Eisbären schon gewachsen. Denn bei der Geburt sind diese Tiere nackt. Doch nach gut einer Woche sehen die Zwillinge schon fast aus wie richtig flauschige Eisbären, wenn auch in winzig.

Auf den Schwarz-Weiß-Bildern aus dem Zoo in der Stadt Rostock erkennt man sie schon gut neben dem großen Kopf von Mama Sizzel. Übrigens sieht das Fell der Bären nur weiß aus. In Wirklichkeit sind die Haare durchsichtig. Sie erscheinen deshalb in der Farbe des Sonnenlichts in der Umgebung. Ein Vorteil ist: Die durchsichtigen Haare lassen das Sonnenlic...

